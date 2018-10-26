В Украине поднялись цены на газ для авто: эксперты объяснили, чего ждать

Пока украинцы надеются на снижение цен на бензин, в стране дорожает автогаз. Основной причиной подорожания сжиженного пропан-бутана эксперты называют дисбаланс спроса и предложения. Объем чистого импорта автогаза в сентябре составил 100,6 тыс. тонн против 128,2 тыс. тонн в августе текущего года.

“Для сравнения, в сентябре 2017 года импортировано было 127,631 тонн. Эта “дыра” в 27,018 тонны запустила механизм роста цен. И ценники на стелах АЗС выросли до рекордных 17 грн/л”, — рассказал эксперт рынка нефтепродуктов, член набсовета “Интегрум Венчурс” Александр Киримов.

Помимо прочего, с 1 ноября вступает в силу индикативный баланс между Россией и Беларусью. Реэкспорт российского пропан-бутана через перевалочные базы Беларуси будет невозможен, поясняют специалисты.

В то же время ряд украинских трейдеров получили прямые разрешения на импорт российского газа. По предварительным оценкам, эти поставки восполнят объемы белорусского реэкспорта.

“Следует учесть и то, что в ноябре пошлина на экспорт сжиженного газа из России вырастет в два раза – до 59,1 долл./т на смесь и 23,6 долл./т на чистые фракции. Предположительно, пошлина перекроется падением котировок Argus. Так, с 18 октября средняя котировка daf Ukraine (поставки из Казахстана) снизилась на 2,5 долл./т, а котировка daf Brest (поставки из России и Беларуси) снизилась на 28 долл./т. По нашим оценкам, дефицита газа в ноябре не будет, а цены начнут снижение в течение недели. Общее падение стоимости в рознице может составить 0,5-0,7 грн/л”, — прогнозирует Киримов.

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