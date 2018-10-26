Wizz Air открывает 5 новых рейсов из 3 украинских аэропортов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщают в авиакомпании, с 28 октября будут совершаться рейсы из Харькова в Гданьск и Вроцлав и из Киева в Вену. 29 октября откроется рейс из Львова в Вильнюс, а 30 октября запускается рейс из Львова в Братиславу.

По информации Wizz Air, билеты на эти направления будут в ценовой политике от 9,99 евро за билет в одну сторону с учетом одной бесплатной единицы ручной клади размерами 40×30×20 см.

Напомним, на данный момент Wizz Air предлагает перелеты по 42 маршрутам в 12 европейских стран из 3 украинских аэропортов — Киева, Львова и Харькова.

В течение первых 9 месяцев 2018 авиакомпания перевезла более 1 млн пассажиров на своих рейсах в / из Украины. Таким образом, прирост составил 120% по сравнению с прошлым годом.

Любите путешествовать? Тогда вы знаете, что без кредитной карты за границей сложно. Портал Finance.ua подобрал для вас лучшие предложения по кредитным картам.