Ripple удвоила доходы от продаж токенов XRP в третьем квартале

Американская технологическая компания Ripple сообщила, что ее выручка от продажи токенов XRP удвоилась в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2018 года.

В отчете по рынкам XRP за 3 квартал 2018 года компания обнаружила, что в третьем квартале она продала XRP на сумму 163,33 миллиона долларов, что более чем в два раза превышает 73,53 миллиона долларов, полученных за счет продажи токенов в предыдущем квартале.

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Продажи были распределены между Ripple и ее дочерней компанией XRP II, LLC, и составили $65,27 млн. и $98,06 млн. соответственно.

Объем продаж в третьем квартале составляет 0,172% от общего объема XRP, находящихся в обращении по всему миру, а во втором квартале — 0,125%.

В третьем квартале Ripple выпустила 3 ​​миллиарда токенов XRP, по 1 миллиарду каждый месяц.

В отчете сообщается, что оставшиеся 400 миллионов XRP, не возвращенные на счет компании, используются по-разному для поддержки экосистемы.

По сравнению с аналогичным кварталом 2017 года XRP II LLC продала XRP на сумму $19,6 млн. напрямую и $32,6 млн. программно. В третьем квартале прошлого года объем продаж составил 0,2% от общего объема продаж в размере $16,50 млрд.