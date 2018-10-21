Автогаз на заправках подорожал до исторического рекорда

С 25 по 26 октября розничная стоимость автогаза в Украине продолжила рост на 20-25 коп./л.

Об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO.

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Таким образом, средняя цена на сжиженный газ на АЗС выросла до 16,23 грн/л.

Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован 22 октября этого года. А до этого – в конце августа 2017 года, когда цены на заправках увеличились до 16,05 грн/л.

По итогам прошлогоднего роста цен АМКУ обвинил ряд сетей АЗС в сговоре на рынке автогаза. Также Антимонопольный комитет оштрафовал на 41 млн грн сразу пять крупнейших сетей АЗС за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года.

Причинами подорожания сжиженного газа на заправках называют рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками.