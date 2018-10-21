В Японии изобрели систему управления авто голосом, жестами и взглядом

Группа японских исследователей сообщает, что она разработала интерактивную систему, которая позволит людям управлять автомобилем с помощью голоса и жестов.

В систему входят установленные в автомобиле сенсоры, которые улавливают команды, подаваемые голосом, жестами или движением глаз, а затем направляют их в контрольную систему автомобиля. Таким образом можно начать движение или остановить автомобиль, а также увеличить или сбавить скорость.

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Если же система выберет неправильное направление движения, то водитель может дать ей понять это простым покачиванием головы, а затем сказать правильный вариант.