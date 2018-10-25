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Видеостриминговый сервис Apple запустится уже в первой половине 2019 года, — СМИ

Видеостриминговый сервис Apple запустится уже в первой половине 2019 года, — СМИ

Apple запустит видеостриминговый сервис по подписке уже в первой половине 2019 года, он должен стать конкурентом для Netflix и Amazon Prime Video, передает Mashable со ссылкой на The Information.

Речь о начале работы на территории США, еще в более чем 100 странах по миру он будет запущен через некоторое время.

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Сервис будет включать в себя оригинальные сериалы и фильмы от Apple, которые техногигант уже снимает, сообщается, что компания выделила 1 млрд долларов на создание сериалов и шоу.

Пользователям также позволят подписаться на ТВ-сети, по их предпочтениям. Пока проходят переговоры с медиакомпаниями.

По материалам Технот
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