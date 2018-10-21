Европарламент поддержал запрет на одноразовый пластик

Европарламент большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию.

Соответствующее решение было принято в среду, 24 октября.

Читайте также: Китайские ученые начали производить пластик из парниковых газов

В частности, под запрет попадает одноразовая пластиковая продукция, в частности, пластиковые трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы.

С предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия выступила в мае. Кроме того, в Еврокомиссии предлагают сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.

В случае принятия закона производителей данной продукции могут обязать возместить ущерб экологии и сообщать потребителям о том, как на окружающую среду могут повлиять влажные салфетки, сигаретные фильтры, пластиковые упаковки и полиэтиленовые пакеты.

Теперь Еврокомиссия может начать переговоры со странами – членами Евросоюза о введении запрета.