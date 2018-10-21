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Facebook изменил приложение Messenger

Facebook изменил приложение Messenger

Руководство социальной сети Facebook объявило о запуске новой версии приложения для обмена сообщениями Messenger.

Как сообщается, начиная с сегодняшнего дня будет запущена новая, упрощенная версия Messenger.

В Facebook отметили, что семь из 10 пользователей считают простоту интерфейса Messenger основным приоритетом.

Как уточнили в соцсети, 62% пользователей заявили, что возможность оперативно отправлять сообщения укрепляют их отношения с друзьями.

“Очередная версия приложения стала четвертой по счету. В компании сообщили, что юзеры по всему миру смогут воспользоваться ею через несколько недель”, – отмечается в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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