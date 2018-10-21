В Ирландии создали ноутбук с деревянным корпусом

Разработчики компании Іameco (то есть «I Am Eco») пришли к выводу, что после лэптопов остается много пластиковых отходов, поэтому они собрали деревянный ноутбук.

В компании утверждают, что ноутбук iameco D4R втрое выносливее, чем другие ПК, то есть срок его службы составляет почти десять лет. А это может помочь уменьшить количество отходов от такой электроники. Также деревянные ноутбуки требуют значительно меньше энергии.

Материалы, используемые для сборки традиционных лэптопов, заменили на клен и бук. В то же время процесс изготовления требует на 75% меньше воды. До 70% составляющих каждого компьютера компании подлежат переработке.

Iameco D4R имеет сенсорный экран, который получил экологический сертификат от Eco-Flow. Тактовая частота системной шины — 800 МГц / 1333 МГц, что позволяет использовать процессоры Intel i3, Intel i5 и Intel i7. Кроме этого, используется память Green DDR 30 nm, со скромными требованиями к питанию и высокой производительностью.

Кроме D4R, на сайте компании можно найти клавиатуры и компьютерные мыши, которые также сделаны из древесины.