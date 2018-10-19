Северокорейские хакеры украли $571 млн в криптовалюте

Сообщается, что печально известная группа хакеров из Северной Кореи, получившая название «Lazarus», сумела украсть более полумиллиарда долларов в криптовалюте.

Ежегодный отчет от поставщика услуг по кибербезопасности Group-IB сообщает, что «с января 2017 года Lazarus провела от 14 хаков криптобирж, получив 571 миллион долларов от атак».

Эта новость подтверждает заявления официальных лиц Южной Кореи, которые сообщили в феврале, что северокорейские хакеры, вероятно, украли десятки миллионов долларов в криптовалютах в 2017 году.

Как сообщалось ранее, Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что фишинг-мошенничество и другие методы преступников из Северной Кореи унесли десятки миллиардов средств клиентов. Власти также изучали, стояли ли те же самые хакеры за январским взломом криптобиржи Coincheck, в результате чего было украдено более 500 миллионов долларов в криптовалюте, хотя конкретно Lazarus не упоминался.

В целом, Group-IB также указывает, что в общей сложности с 2017 по 2018 год было украдено $882 миллиона в криптовалюте на разных биржах.

В сводке также рассматриваются методы, используемые хакерами для проведения своих атак. Фишинговые атаки, социальная инженерия и вредоносное ПО являются наиболее распространенными инструментами для получения средств киберпреступниками. Исследователи указывают на то, что фишинг, нацеленный на отдельных лиц или организации, через электронную почту, — это «главный вектор атаки» в корпоративных сетях.