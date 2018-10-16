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Украинцы подали заявления на выплату 800 млн сэкономленных субсидий

Украинцы подали заявления на выплату 800 млн сэкономленных субсидий

Украинцы подали заявления на почти 800 миллионов гривень на выплату сэкономленных субсидий.

Об этом заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержке Минсоцполитики Виталий Музыченко.

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«На сегодняшний день заявлений подано почти на 800 млн грн и началась выплата соответствующих сумм сэкономленных субсидий за электроэнергию и природный газ», – отметил Музыченко.

Он уточнил, что заявления подали лица, которые сэкономили на использовании электрической энергии и природного газа в течение отопительного периода 2017-2018 годов.

Музыченко подчеркнул, что в соответствии с законодательством такая выплата должна быть осуществлена в течение двух месяцев с даты начала нового отопительного периода.

По материалам УКРИНФОРМ
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