Украинцы подали заявления на выплату 800 млн сэкономленных субсидий

Украинцы подали заявления на почти 800 миллионов гривень на выплату сэкономленных субсидий.

Об этом заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержке Минсоцполитики Виталий Музыченко.

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«На сегодняшний день заявлений подано почти на 800 млн грн и началась выплата соответствующих сумм сэкономленных субсидий за электроэнергию и природный газ», – отметил Музыченко.

Он уточнил, что заявления подали лица, которые сэкономили на использовании электрической энергии и природного газа в течение отопительного периода 2017-2018 годов.

Музыченко подчеркнул, что в соответствии с законодательством такая выплата должна быть осуществлена в течение двух месяцев с даты начала нового отопительного периода.