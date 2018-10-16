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ДТЭК и General Electric будут строить вторую очередь Приморской ветроэлектростанции

ДТЭК и General Electric будут строить вторую очередь Приморской ветроэлектростанции

Компании ДТЭК ВИЭ и General Electric (GE) Renewable Energy заключили соглашение о строительстве II очереди Приморской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 100 МВт.

Об этом сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

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“Заключили соглашение на вторую очередь, на 100 МВт Приморской ВЭС. Украинская компания ДТЭК будет сотрудничать с международной компанией General Electric. Это очень хороший процесс в Украине”, – сказал Савчук.

Как стало известно, общие плановые инвестиции во II очередь Приморской ВЭС составят около 150 млн евро. Вторая очередь Приморской ветроэлектростанции будет расположена на берегу Азовского моря в Запорожской области, ее строительство начнется в IV квартале 2018 г. и завершится в конце 2019 г.

Подразделение наземной ветроэнергетики GE поставит для Приморской ВЭС 26 ветроэлектроустановок единичной мощностью 3,8 МВт. Эта модель ветротурбины является одной из наиболее прогрессивных разработок GE, которая демонстрирует высокую эффективность работы даже в условиях низкой скорости ветра.

После завершения строительства обе очереди Приморской ВЭС совокупной мощностью 200 МВт будут генерировать около 675 млн КВт-ч «зеленой» электроэнергии ежегодно.

Как сообщалось, это уже третий проект компании ДТЭК в секторе наземной ветроэнергетики. После строительства II очереди Приморской ВЭС портфель реализованных проектов компании в наземной ветрогенерации достигнет 400 МВт.

По материалам УКРИНФОРМ
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