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Британцы планируют построить в Украине уникальную ветро-солнечную электростанцию

Британцы планируют построить в Украине уникальную ветро-солнечную электростанцию

Британская Touchstone Capital Group представила проект строительства в Украине оффшорной комбинированной ветро-солнечной электростанции.

Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Профильные специалисты ведомства провели встречу с представителями британской компании.

“На встрече представителями компании были представлены уникальный не только для Украины, но и для ближайших соседних стран проект оффшорной комбинированной ВЭС-СЭС гигаваттного класса мощности. Его дополнительным преимуществом является наличие собственных балансирующих мощностей, что позволит обеспечить более равномерный график производства электроэнергии”, – сообщил министерство.

“Проект также предусматривает использование существенной (более 30%) доли комплектующих украинского производства”, – отметили в Минэнерго.

По материалам Економічна Правда
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