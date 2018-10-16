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Венгрия решила профинансировать сферу образования Закарпатья почти на 5 млн евро

Венгрия решила профинансировать сферу образования Закарпатья почти на 5 млн евро

Венгерское правительство решило предоставить финансовую поддержку работникам сферы образования, в частности, преподавателям венгерского языка, на Закарпатье, в размере более 1,452 млрд форинтов (более 4,5 млн евро).

Соответствующий указ опубликован в выпуске Правительственного венгерского бюллетеня.

Так, согласно указу о “предоставлении необходимого финансирования для поддержки оздоровительных, культурных и социальных программ в Закарпатье в 2019 году”, соответствующая сумма от венгерского правительства предусмотрена на 2019 год.

Отмечается, что финансирование предназначено для “дополнительной поддержки лиц, выполняющих образовательные задачи в области образования угорской языка в закарпатских государственных учебных заведениях и тех, кто помогает в реализации венгерских образовательных и воспитательных задач”.

По материалам УНН
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