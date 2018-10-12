Индия начала производить скоростные поезда

Скоростной пассажирский поезд под названием Train 18 в октябре этого года поступит на сеть железных дорог Индии. Поезд был полностью сконструирован и построен на заводе в Ченнаи в рамках кампании “Сделано в Индии”.

Поезд произведен не в модульном исполнении – из отдельных вагонов, а представляет из себя единое целое транспортное средство.

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Максимальная скорость – 160 км/ч. Он будет эксплуатироваться на электрической тяге.

Строительство Train 18 обошлось на 80% дороже, чем закупка аналогичного подвижного состава у зарубежных производителей.

Поезд оборудован мониторами, выводит GPS-информацию для пассажиров, в нем автоматические двери, беспроводной интернет, светодиодные лампы.