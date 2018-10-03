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В Европе запустят высокоскоростной поезд Варшава—Будапешт

В Европе запустят высокоскоростной поезд Варшава—Будапешт

Польша, Венгрия, Словакия и Чехия объявили план строительства высокоскоростного железнодорожного сообщения между Будапештом и Варшавой.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Запланированная железнодорожная линия позволит путешественникам ездить на поезде со скоростью 250 км/ч. Поезд будет останавливаться в Будапеште, Братиславе, Брно и Варшаве.

Потенциальные варианты финансирования строительства включают кредит от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

“Это будет типичный Вышеградский проект, в котором все четыре страны будут участвовать в переговорах по финансированию”, – сказал Сийярто, не объявляя стоимости проекта.

Плановая дата завершения строительства проекта пока не известна. Процедура государственных закупок для технико-экономического обоснования продлится полгода, а исследование может быть завершено в течение двух лет.

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По материалам Економічна Правда
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