Президент Дональд Трамп планирует выйти из 144-летнего почтового договора, позволяющего китайским компаниям перевозить морем небольшие пакеты в Соединенные Штаты по существенно более низким ценам.

Об этом сообщает агентство Karyzhsky Communication со ссылкой на The New York Times.

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По мнению Трампа, такое положение вещей подрывает деятельность американских конкурентов и наполняет национальный рынок дешевыми потребительскими товарами.

Белый дом анонсировал выход из договоренностей, как часть согласованного плана Трампа противодействия доминированию Китая и наказания страны за “несправедливые условия торговли”.

Всемирный почтовый союз, основанный в 1874 году, с установил налоги на доставку корреспонденции и маленьких посылок в другие страны. С 1969 года для развивающихся стран, таких как Китай, были установлены более низкие налоги, чем для богатых стран Европы и Северной Америки.

Пользуясь низкими процентными ставками, некоторые китайские веб-сайты предлагают полностью бесплатную доставку товаров в другие страны.

Такой шаг, вероятно, еще больше обострит отношения США с Китаем.