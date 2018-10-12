Раде предлагают упростить регистрацию места проживания

В Верховной Раде состоялась презентация и регистрация проекта закона, который предусматривает упрощение процедуры регистрации места проживания в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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В презентации соответствующего законопроекта “О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине” принял участие первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

“Подход к регистрации места жительства в Украине не менялся еще с советских времен. Сегодня процедура заставляет каждого гражданина доказывать государству свое право проживания в жилище и собирать ряд справок и подтверждений. Реформа предусматривает введение принципа, по которому лицу достаточно сообщить о своем месте проживания при помощи одного заявления. Новая система базируется на полном доверии к гражданам со стороны государства”, – объяснил Нефедов важность совершенствования законодательства в сфере регистрации места жительства в Украине.

В соответствии с положениями законопроекта, заявление на регистрацию места жительства можно будет подать обычным способом в органе регистрации или ЦПАУ, но теперь эта услуга станет доступна и через Интернет.

Согласно проекту закона, для регистрации или снятия с регистрации будет подаваться только одно заявление; не нужны никакие документы и согласования; внесение отметок в паспорта о месте жительства будет необязательным и осуществляться только по желанию лица.

Проектом закона отменяется бумажный документооборот; устраняется необходимость подавать гражданам справки о месте жительства или составе семьи; исключается возможность дублирования регистрации в разных реестрах территориальных громад; органы будут обмениваться информацией о месте жительстве без привлечения лица; информация о месте жительства будет соответствовать действительности на момент ее запроса.

В автоматическом режиме регистрации/снятия с регистрации места жительства будет осуществляться на основании сведений из государственного реестра актов гражданских состояний (ГРАГС): регистрация места жительства новорожденного ребенка, снятие с регистрации места жительства умершего лица/лица, объявленного умершим, сообщение о регистрации места жительства ребенка в возрасте до 14 лет в орган регистрации по предыдущему месту проживания ребенка.