Для Карточки киевлянина создали мобильное приложение

Разработчики проекта “Карточка киевлянина” создали специальное мобильное приложение.

Об этом во время пресс-конференции сообщила менеджер проекта Алина Максименко.

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“Проект “Карточка киевлянина” существует почти 8 лет, сейчас запускается новый инструмент – это мобильное приложение. Наша основная миссия – информированность киевлян в том, что есть новое приложение, которое поможет в большом городе”, – отметила она.

С помощью приложения можно будет бесконтактно платить за проезд или пользоваться имеющимися льготами, записаться к врачу онлайн, купить лекарства со скидкой и оплатить коммунальные услуги, внести сведения относительно страхования, общаться напрямую с чиновниками и депутатами своего избирательного округа.

Приложение также предусматривает возможность “привязки” Карточки киевлянина к карточке ученика, поэтому родители смогут отследить, в котором часу ребенок воспользовался транспортом и зашел в школу.

В свою очередь руководитель проекта Иван Кулик анонсировал в будущем возможность использовать приложение для оплаты парковки в столице.

“Мы сейчас в очень плодотворном диалоге с эмитентом карт, с банком по внедрению функции заказа онлайн карты, чтобы киевляне могли оформить ее виртуально”, – добавил Кулик.

Как отмечают разработчики, приложение сейчас доступно в плеймаркетах.

Предполагается, что полноценно приложение будет работать после авторизации владельцев “Карточки киевлянина”. Для пользователей, не имеющих таких карт, приложение будет работать с ограниченным функционалом.