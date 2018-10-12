Дания может разрешить строительство «Северного потока-2»

Энергетическое агентство Дании опубликовало отчет о влиянии строительства газопровода в обход Украины «Северного потока-2» и начало публичные слушания по альтернативному маршруту, по которому могут проложить газопровод.

Кроме этого, компания-подрядчик, которая прокладывает трубы «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Nord Stream 2 AG, параллельно подала властям Дании заявку на разрешение строительства газопровода.

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Отмечается, что слушания по вопросу влияния российского газопровода на окружающую среду продолжатся до 12 декабря, после чего вынесут решение о разрешении на строительство.

Накануне в компании Nord Stream 2, которая строит газопровод в обход Украины «Северный поток-2», объявили тендер на закупку труб для прокладки газопровода в обход акватории Дании, которая так и не дала разрешение на строительство газопровода.