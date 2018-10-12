Telegram планирует осенью запустить блокчейн-платформу

Блокчейн-платформа Telegram готова на 70%.

Об этом свидетельствует сентябрьская рассылка компании инвесторам.

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Платформу TON планируется запустить «позже этой осенью».

Разработчики отмечают, что компонент блокчейна, необходимый для осуществления работы smart-контрактов (TON Virtual Machine), готов на 95%. Также почти готова часть блокчейна, используемая для передачи трансакций (TON Network).

Сейчас активная работа ведется над созданием самого блокчейна TON — механизмов создания новых блоков и их подтверждения среди участников сети.

Блокчейн-платформа Telegram Open Network была описана в инвестиционном проспекте мессенджера перед ICO.

В июле было объявлено о запуске Telegram Passport — первом этапе внедрения TON. Благодаря Telegram Passport пользователи смогут загрузить свои документы, чтобы потом неограниченное количество раз авторизоваться на различных сайтах и сервисах, требующих подтверждения личности.

Эти данные позднее будут перемещены в единое распределительное облако, а их владельцы смогут пользоваться криптовалютой Gram, которая станет платежным средством в рамках TON.