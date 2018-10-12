Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 34 0

Telegram планирует осенью запустить блокчейн-платформу

Telegram планирует осенью запустить блокчейн-платформу

Блокчейн-платформа Telegram готова на 70%.

Об этом свидетельствует сентябрьская рассылка компании инвесторам.

Читайте также: В мессенджере Telegram нашли уязвимость

Платформу TON планируется запустить «позже этой осенью».

Разработчики отмечают, что компонент блокчейна, необходимый для осуществления работы smart-контрактов (TON Virtual Machine), готов на 95%. Также почти готова часть блокчейна, используемая для передачи трансакций (TON Network).

Сейчас активная работа ведется над созданием самого блокчейна TON — механизмов создания новых блоков и их подтверждения среди участников сети.

Блокчейн-платформа Telegram Open Network была описана в инвестиционном проспекте мессенджера перед ICO.

В июле было объявлено о запуске Telegram Passport — первом этапе внедрения TON. Благодаря Telegram Passport пользователи смогут загрузить свои документы, чтобы потом неограниченное количество раз авторизоваться на различных сайтах и сервисах, требующих подтверждения личности.

Эти данные позднее будут перемещены в единое распределительное облако, а их владельцы смогут пользоваться криптовалютой Gram, которая станет платежным средством в рамках TON.

По материалам Коммерсантъ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина