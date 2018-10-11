В Швейцарии создали перчатку для контакта с виртуальными объектами (видео)

В качестве основы для устройства подходит обычная перчатка, на большом и указательном пальцах которой закрепляются два электростатических тормоза. Они представляют собой две металлические полоски, одна из которых покрыта тонким слоем диэлектрика.
Принцип работы тормоза заключается в том, что при напряжении противоположные заряды на двух пластинах вызывают электростатическое притяжение. По утверждению инженеров, один тормоз в активированном состоянии может удерживать груз массой два килограмма.
Отмечается, что благодаря электростатическим тормозам на сгибах пальцев и пьезоэлектрическим актуаторам на их концах перчатка улучшает точность манипуляции предметами в виртуальной реальности.