Изобретен «электрокарман» для подзарядки гаджетов

Компания Panasonic рассказала о любопытной разработке, которая позволит восполнять запас энергии мобильных устройств вдали от электрической сети или на ходу.

Новинка под названием Kangaroo Charger представляет собой особый «электрокарман», который можно закрепить на одежде, сумке, стене, оконной занавеске и пр.. Энергия генерируется за счёт солнечного света.

Читайте также: Panasonic показал дом будущего

Главная составляющая новинки — особый материал из сферических фотоэлектрических элементов, который находится в стадии разработки. Для заряда смартфонов и других носимых гаджетов их нужно просто положить внутрь кармана.

Как и другую ткань, неиспользуемый карман можно свернуть и убрать для хранения. В отличие от тяжёлых резервных аккумуляторов и внешних зарядных устройств, карман-кенгуру практически невесом и не нуждается в ежедневной перезарядке.

Разработка Panasonic уже отмечена премией Red Dot Design Award 2018 в категории «Дизайн концепт». Нужно, впрочем, отметить, что пока создание необычного носимого зарядного устройства не завершено. А поэтому речь о выпуске его коммерческой версии в настоящее время не идёт.