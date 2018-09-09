Panasonic показал дом будущего

Panasonic в ходе IFA 2018 представила своё видение «умного» жилища будущего.

Концепция предусматривает использование передовых технологий и Интернета вещей.

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По задумке Panasonic, «сердцем» смарт-жилища должна выступать система голосового управления.

Взаимодействовать с голосовым ассистентом пользователи смогут, например, через интеллектуальный динамик Panasonic GA10. К нему смогут подключаться самые разные устройства – телевизор, музыкальный центр, кондиционер, осветительные приборы и пр.

Создать расслабляющую или, скажем, праздничную атмосферу в гостиной будущего помогут современные аудиовизуальные технологии, в том числе новые компактные проекты Space Player, специально разработанные для камерных пространств. Эти устройства крепятся на шину и легко преображают пол и стены с помощью ярких световых проекций.

Неотъемлемым элементом дома будущего, по мнению Panasonic, станет высокотехнологичная кухня с системой искусственного интеллекта, аудиовизуальными технологиями и элементами робототехники.

Выбирать блюда для готовки жильцы смогут через проекцию на кухонном столе. Как только пользователь остановит свой выбор на одном из блюд, система запустит анализ продуктов в холодильнике и, если чего-то не хватает, отправит заказ в близлежащий супермаркет.

Интеллектуальный кухонный помощник в пошаговом режиме поможет приготовить блюдо, а роботизированный столик с системой подогрева и голосовым управлением самостоятельно доставит еду в гостиную. Кухонную утварь можно почистить в специальной компактной посудомойке с функцией дезинфекции.