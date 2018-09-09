Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 100 0

Panasonic показал дом будущего

Panasonic показал дом будущего

Panasonic в ходе IFA 2018 представила своё видение «умного» жилища будущего.

Концепция предусматривает использование передовых технологий и Интернета вещей.

Читайте также: Panasonic из-за Brexit переносит свой офис из Лондона

По задумке Panasonic, «сердцем» смарт-жилища должна выступать система голосового управления.

Взаимодействовать с голосовым ассистентом пользователи смогут, например, через интеллектуальный динамик Panasonic GA10. К нему смогут подключаться самые разные устройства – телевизор, музыкальный центр, кондиционер, осветительные приборы и пр.

Создать расслабляющую или, скажем, праздничную атмосферу в гостиной будущего помогут современные аудиовизуальные технологии, в том числе новые компактные проекты Space Player, специально разработанные для камерных пространств. Эти устройства крепятся на шину и легко преображают пол и стены с помощью ярких световых проекций.

Неотъемлемым элементом дома будущего, по мнению Panasonic, станет высокотехнологичная кухня с системой искусственного интеллекта, аудиовизуальными технологиями и элементами робототехники.

Выбирать блюда для готовки жильцы смогут через проекцию на кухонном столе. Как только пользователь остановит свой выбор на одном из блюд, система запустит анализ продуктов в холодильнике и, если чего-то не хватает, отправит заказ в близлежащий супермаркет.

Интеллектуальный кухонный помощник в пошаговом режиме поможет приготовить блюдо, а роботизированный столик с системой подогрева и голосовым управлением самостоятельно доставит еду в гостиную. Кухонную утварь можно почистить в специальной компактной посудомойке с функцией дезинфекции.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018