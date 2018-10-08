Доходы госбюджета выросли почти на 90 млрд гривен - Минфин

За три квартала 2018 года доходы государственного бюджета Украины выросли к аналогичному периоду 2017 года на 88,9 млрд грн (на 15,2%) и составили 674,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Такой рост в основном обусловлен увеличением поступлений от НДС с ввезенных товаров – на 31,8 млрд грн налога на прибыль предприятий – на 26,2 млрд грн, НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения – на 12,8 млрд грн, налога и сбора с доходов физических лиц – на 12 млрд грн и акцизного налога – на 5,4 млрд грн”, – сообщили в пресс-службе.

Основными причинами недовыполнения поступлений (7,7 млрд. грн.) стали недополучение дивидендов начисленных на акции – 9,8 млрд грн, акцизного налога – 6,6 млрд грн, средств, перечисляемых НБУ – 5,9 млрд грн; поступлений от продажи конфиската – 4,2 млрд грн, НДС с ввезенных товаров – 4 млрд грн; рентной платы за пользование недрами – 3,7 млрд грн и ввозной пошлины – 1,3 млрд гривен, при одновременном перевыполнении собственных поступлений на 12,8 млрд грн, налога на прибыль предприятий – на 12,7 млрд грн, НДС с произведенных товаров с учетом возмещения – на 1,3 млрд грн и налога и сбора с доходов физических лиц – на 0,9 млрд грн.

“Доходы общего фонда государственного бюджета за январь-сентябрь 2018 года составили 609,1 млрд грн, что на 97,6 млрд грн (19,1%) больше, чем в прошлом году”, – добавили в ведомстве.

Больше всего средств в общий фонд государственного бюджета в январе-сентябре 2018 года поступило от уплаты НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения (59,9 млрд грн, на 2,8 млрд. грн, или на 27,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года), НДС с ввезенных товаров (208,6 млрд грн, на 31,8 млрд. грн., на 18%), налога на прибыль предприятий (74,4 млрд грн, на 26,1 млрд грн, на 54,1%), налога и сбора на доходы физических лиц (65,6 млрд грн, на 12 млрд грн, 22,3%).

“Вместе с тем уменьшились поступления от акцизного налога – на 8,1 млрд грн (11,8%), что объясняется увеличением процента отчислений в специальный фонд поступлений налога на нефтепродукты и транспортные средства, а также от рентной платы за пользование недрами – на 9,1 млрд грн (25%) и ввозной пошлины на 0,7 млрд грн (4,7%)”, – отметили в Минфине.