Эксперт рассказал, какие проблемы возникают при утеплении старых "панелек" и "хрущевок"

Утепление домов — позитивный шаг, но необходимо понимать, что превратить старые панельные дома и “хрущевки” в теплое жилье и сэкономить на отоплении очень сложно. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт энергетических программ Центра Разумкова Сергей Дяченко.

Утепление старых домов улучшает тепловые свойства фасада, но в панельных домах возникают проблемы.

“Проблемы могут быть в панельных домах, так как там часто проблема не в термодинамических свойствах фасада, а в стыках. Делали очень плохие стыки при Союзе. Так и не научились. Вы утепляете фасад, но через стык будет “сифонить”, — пояснил эксперт.

Дяченко отметил, что сейчас старые панельные дома утепляются в “шахматном порядке”.

“Это плохо, так как жилой фонд построен таким образом, что огораживающие конструкции внутри дома не рассчитываются на теплоизоляцию. Если у вас температура воздуха выше, чем у соседа, то вы будете обогревать и его жилье — тепло будет уходить через перегородку. Во-вторых, это может привести к образованию так называемой “точки росы”, когда ваша стена будет мокрая из-за неправильного утепления. Но если говорить об утеплении — делать это смысл есть всегда”, — пояснил эксперт.