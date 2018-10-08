Межбанк: доллар понизился

Межбанк: доллар к 27,915/27,925 понизился, замедлив откат, на продажах системных игроков.

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,98 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять выросшие с уровня 51 893,4 млн. грн. к отметке 52 512,4млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева понизились, обосновавшись на уровне 27,92/27,95 UAH/USD.

К 10.40 котировки безналичного доллара сузили спред до 27,92/27,93 UAH/USD. «Не думаю, что нынче сильно упадем по доллару», – предположил наш консультант.

Подтверждая слова эксперта, котировки «американца» на межбанке по состоянию на 11.00 не покинули отметку 27,92/27,93 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Очевидно, боковой тренд и стабилизация на более низких, чем накануне, ценовых уровнях – наиболее вероятный вариант сюжета пятничных торгов безналичным долларом.

С появлением на межбанке около 11.20 Киева системных игроков с объемными предложениями СКВ котировки доллара сделали полшага вниз к 27,915/27,925 UAH/USD.

Дополуденная торговля безналичным долларом в нисходящем неспешном тренде, прерываемом на периоды стабильности и баланса спроса и предложения, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика противоречит выросшим объемам остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,97 / 27,98

евро – 32,33 / 32,35

российский рубль – 0,421 / 0,422

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