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Сотни тысяч работников уже выведены “из тени” - Гройсман

Сотни тысяч работников уже выведены “из тени” - Гройсман

После того, как в сентябре Кабинет министров взял под контроль решение вопроса теневой занятости, процесс пошел и права сотен тысяч работников уже защищены.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook.

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“Нужны были радикальные решения. Тогда дали работодателям месяц, чтобы устроить своих работников согласно требованиям закона. Иначе – полный набор проверок с дальнейшими выводами и мерами. К правительству прислушались. Процесс пошел. Права сотен тысяч работников уже защищены”, – отметил Гройсман.

Он напомнил, что вопросу теневой занятости КМУ посвятил одно из совещаний в сентябре. Тогда проблема приобрела серьезные масштабы и несла реальную социальную угрозу.

По данным Государственной фискальной службы Украины, в сентябре работодатели сообщили о принятии на работу 482,7 тыс. наемных работников. А за пять дней октября – 169,5 тыс. человек.

Наибольшее количество сообщений подано от бизнеса, который работает в розничной торговле. За пять дней сентября официально наняты 3,5 тыс. человек, уже с начала октября выросло количество почти в 4 раза – до 12,4 тыс. В сфере общественного питания: в начале сентября было зарегистрировано 1,6 тыс. сотрудников, в октябре – 8,1 тыс. человек. В строительстве – 1,7 тыс. против 4,3 тыс. работников.

По материалам УКРИНФОРМ
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