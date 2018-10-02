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Кубив рассказал, как изменилась теневая экономика с 2014 года

Кубив рассказал, как изменилась теневая экономика с 2014 года

Капитальные инвестиции за I полугодие 2018 года возросли на 26,6% против показателей аналогичного периода 2017 года.

Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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“Капитальные инвестиции за I полугодие 2018 года возросли на 26,6% против 2017 года. Почти половина была инвестирована в новое оборудование, машины и инвентарь”, – сказал Кубив.

По его словам, предприниматели также все больше выходят из тени.

“По расчетам Минэкономразвития, уровень теневой экономики в I полугодии 2018 ниже по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 3 процентных пункта, и составляет 32% от объема официального ВВП. С 2014 теневая экономика снизилась на 11 процентных пунктов”, – отметил Кубив.

По материалам УКРИНФОРМ
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