Всемирный банк подсчитал уровень человеческого капитала Украины

Украина расположилась на 50-й строчке в списке из 157 стран нового рейтинга Всемирного банка Human Capital Index.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Индекс человеческого капитала – часть Human Capital Project, который занимается оценкой будущего объема человеческого ресурса (знаний, навыков и здоровья), который рожденные сегодня дети будут иметь к моменту достижения 18-летнего возраста. При определении индекса учитываются такие данные, как детская смертность, количество лет обучения и его результаты.

Группа Всемирного банка объявила о проекте «Человеческий капитал» в прошлом году и представила первый доклад сегодня, 11 октября 2018 года во время ежегодного собрания МВФ и ВБ в Индонезии.

В первую десятку рейтинга вошли такие страны, как Сингапур, Корея, Япония, Гонконг, Финляндия, Ирландия, Австралия, Швеция, Нидерланды и Канада.

Украина набрала 0,65 балла из максимальных 1, что немного выше, чем среднем по миру (0,57%).