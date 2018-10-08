Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 129 0

Задолженность украинцев перед банками приблизилась к 200 млрд грн

Задолженность украинцев перед банками приблизилась к 200 млрд грн

Задолженность семейных хозяйств перед коммерческими банками по состоянию на прошлый месяц составила 197,4 миллиардов грн.

Об этом идет речь в докладе НБУ.

Читайте также: МВФ выступил против повышения гарантий по депозитам

Таким образом, за последний год (по сопоставлению с сентябрем 2017 года) долг вырос на 27,2 миллиардов грн.

По сведениям НБУ, в национальной денежной единице украинцы должны банкам 127,4 миллиардов грн, в иностранной денежной единице – на 70,0 миллиардов грн.

Отметим, что в прошлом месяце депозиты населения в украинских банках возросли на 10,5 миллиардов грн до 506,7 миллиардов грн. По сведениям НБУ, притоку средств на депозитные счета домохозяйств способствовало сохранение высоких темпов роста заработной платы.

Кроме всего прочего, в прошлом месяце ставки по гривневым кредитам банков для компаний увеличились на 1,9 п.п. до 19,8% годичных, для семейных хозяйств на 0,3 п.п. до 32,1% годичных. По сведениям НБУ, ставки по гривневым кредитными ресурсами, прежде всего бизнеса, отреагировали на повышение учетной ставки, сужение ликвидности банковской системы и значительный спрос на кредитные ресурсы.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина