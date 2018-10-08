Задолженность украинцев перед банками приблизилась к 200 млрд грн

Задолженность семейных хозяйств перед коммерческими банками по состоянию на прошлый месяц составила 197,4 миллиардов грн.

Об этом идет речь в докладе НБУ.

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Таким образом, за последний год (по сопоставлению с сентябрем 2017 года) долг вырос на 27,2 миллиардов грн.

По сведениям НБУ, в национальной денежной единице украинцы должны банкам 127,4 миллиардов грн, в иностранной денежной единице – на 70,0 миллиардов грн.

Отметим, что в прошлом месяце депозиты населения в украинских банках возросли на 10,5 миллиардов грн до 506,7 миллиардов грн. По сведениям НБУ, притоку средств на депозитные счета домохозяйств способствовало сохранение высоких темпов роста заработной платы.

Кроме всего прочего, в прошлом месяце ставки по гривневым кредитам банков для компаний увеличились на 1,9 п.п. до 19,8% годичных, для семейных хозяйств на 0,3 п.п. до 32,1% годичных. По сведениям НБУ, ставки по гривневым кредитными ресурсами, прежде всего бизнеса, отреагировали на повышение учетной ставки, сужение ликвидности банковской системы и значительный спрос на кредитные ресурсы.