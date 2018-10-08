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МВФ выступил против повышения гарантий по депозитам

МВФ выступил против повышения гарантий по депозитам

Международный валютный фонд (МВФ) не поддерживает планы Фонда гарантирования вкладов физлиц увеличить гарантированную сумму выплат.

Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин.

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По его словам, ФГВФЛ планирует в следующем году увеличить гарантированную сумму выплат до 500 тыс. грн, однако не все поддерживают это.

“Хочу сказать откровенно, отдельные сотрудники МВФ прямо сказали – вам не нужно увеличивать сумму гарантирования. Но почему? Ниже нас в Европе только Молдова и государственное образование Косово. В остальных странах суммы гораздо выше”, – отметил Ворушилин.

Ранее он заявлял, что увеличение гарантированных сумм будет поэтапным, но для начала “нужно стабилизировать финансовое положение Фонда и не допустить потери активов неплатежеспособных банков”.

По словам члена парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслана Демчака, Фонду разрешат увеличивать гарантированную сумму вкладов.

Сейчас ФГВФЛ гарантирует вклады физлиц и физлиц-предпринимателей на сумму до 200 тыс. грн.

По материалам НВ
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