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В Киеве презентовали новую бронемашину

В Киеве презентовали новую бронемашину

ГП Николаевский бронетанковый завод представляет на Международной специализированной выставке Оружие и безопасность свою разработку — боевую разведывательную машину Мангуст. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Машина предназначена для ведения разведки боем и огневой поддержки боевых подразделений. Двухосная БРМ имеет колесную формулу 4х4 и независимую торсионную подвеску, которая обеспечивает повышенную проходимость техники.

Благодаря новому дизельному двигателю IVECO Мангуст способен развивать по шоссе скорость до 100 км/ч и преодолевать водные преграды.

Машина оборудована дополнительными боковыми, верхним и задним люками. Это позволяет десанту беспрепятственно высаживаться. Увеличение лобовой защиты и установка дополнительных листов брони обеспечивают защищенность экипажа. Все комплектующие, за исключением двигателя, украинского производства.

Недавно БРМ Мангуст был представлен на 26 международной выставке оборонной промышленности MSPO-2018 в городе Кельце (Польша). Боевая машина вызвала повышенный интерес со стороны польских партнеров.

По материалам Hubs
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