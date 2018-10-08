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В Европарламенте проголосовали за запрет пластиковой посуды в ЕС

В Европарламенте проголосовали за запрет пластиковой посуды в ЕС

Комитет Европарламента по окружающей среде проголосовал за запрет в Евросоюзе с 2021 года использования одноразовых пластиковых изделий.

Об этом сообщает Европарламент.

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Запрет коснется изделий, “на которые приходится более 70% морского мусора, будут запрещены в рамках планов, поддержанных в комитете по окружающей среде”, — уточняется в релизе, где также упомянуты пластиковые тарелки и столовые приборы, которые предлагают запретить с 2021 года.

Использование изделий, для которых отсутствует альтернативные варианты, в ЕС предлагается сократить к 2025 году. К таким предметам относятся, к примеру, одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды, десертов и мороженого.

По материалам ТСН
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