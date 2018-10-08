Тарифы на водоснабжение в сентябре выросли почти на 13%

В Украине стоимость тарифов на водоснабжение в сентябре выросла на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, за месяц (сентябрь к августу 2018 года) цены на водоснабжение выросли на 0,2%, а с начала года – на 2,9%. А вот в годовом измерении (сентябрь к сентябрю прошлого года) – на 12,7%.

Кроме того, в сентябре (по сравнению с предыдущим месяцем) тарифы на содержание домов и придомовых территорий остались на том же уровне. Однако в сравнении с сентябрем прошлого года цена на эти услуги возросла на 22,2%, а с начала года – на 20%.

Также выросли тарифы на горячее водоснабжение и отопление за месяц на 0,1%, за год – на 3,6%, а с начала года – на 0,4%.

В то же время цена на газ и электроэнергию в сентябре этого года к сентябрю прошлого года осталась на том же уровне.

Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 1,1%, канализацию – на 0,9%.