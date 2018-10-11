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Mastercard будет разрабатывать технологию мультивалютных блокчейн-систем

Mastercard будет разрабатывать технологию мультивалютных блокчейн-систем

Компания Mastercard выиграла патент на систему, позволяющую запускать различные типы блокчейнов. Патентная заявка была подана еще в июле 2016 года, передает Сегодня.

На сайте Патентного ведомства США (USPTO) говорится, что компаниям или группе организаций может понадобиться хранить и использовать различные типы транзакционной информации на одной платформе. При этом в настоящее время такое трудно делать посредством лишь одного блокчейна.

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Для решения этой проблемы Mastercard предлагает специальный метод генерирования блоков для эксклюзивного (permissioned) блокчейна, который обеспечивает хранение разного рода информации в различных блоках.

“Хранящиеся в блоках транзакционные записи распределенного реестра зачастую должны быть одного формата и включать те же типы и даже размеры данных, — отмечено в документе. — Однако если организации нужно использовать различные типы блокчейнов, то она сталкивается с необходимостью запуска нескольких платформ, что, в свою очередь, требует значительных вычислительных ресурсов”

По мнению разработчиков технологии, необходимо решение для так называемого “секционного” блокчейна, способное хранить различные форматы и типы транзакций в едином распределенном реестре. Это снизит требования к вычислительным ресурсам для развертывания блокчейнов и осуществления в них операций, а также “оптимизировать систему разрешений в эксклюзивных блокчейнах”.

Авторы документа также отмечают, что надлежащим образом разделенный на секции блокчейн может получать информацию о различных типах транзакций из различных вычислительных устройств. Каждая секция именуется в документе “подсетью”. В таких секциях хранится информация об определенном типе валюты или же различные типы данных, которых нет в других подсетях.

По материалам Сегодня
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