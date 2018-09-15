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Mastercard разработал блокчейн-реестр "сквозных транзакций"

Mastercard разработал блокчейн-реестр "сквозных транзакций"

Бюро по патентам и товарным знакам США рассмотрит заявки платежного гиганта Mastercard, в которых он предлагает использовать технологию распределенного реестра для учета потребительских платежей, пишет Сегодня.

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По задумке компании, записи осуществляемых “сквозных транзакций” позволят организациями создавать журнал событий, происходящих в процессе операции.

Блокчейн-реестр должен упростить процесс регистрации, отслеживания заказов и мониторинга покупок в мультисервисных системах.

“Цифровые реестры более безопасны и прозрачны, чем любая другая система, ориентированная даже на выполнение одной из множества задач. Они являются неизменяемыми и защищенными от фальсификаций, что может повысить надежность данных еще больше”, — объясняет компания.

В июле платежный гигант получил патент на метод, позволяющий ускорить время обработки криптовалютных транзакций.

По материалам Сегодня
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