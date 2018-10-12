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Samsung выпустит первый в мире смартфон с «квадрокамерой»

Samsung выпустит первый в мире смартфон с «квадрокамерой»

Компания Samsung решила не останавливаться на недавнем смартфоне с тройной основной камерой и уже готовит к выпуску Galaxy A9 (2018), который станет первым в мире смартфоном с «квадрокамерой».

Инсайдер Эван Бласс поделился подробностями о назначении всех фотомодулей будущей новинки. Кроме того, аппарат появился в базе данных популярного бенчмарка.

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Основная камера грядущего Galaxy A9 (2018) будет представлена четырьмя модулями:

  • широкоугольный: 8 Мп, f/2.4, угол обзора 120 градусов;
  • телефото: 10 Мп, f/2.4, двукратный оптический зум;
  • сенсор для обычных фотографий: 24 Мп, f/1.7;
  • датчик глубины резкости: 5 Мп, f/2.2, размытие фона с возможностью регулировки интенсивности эффекта.

Из тестирования Galaxy A9 (2018) в Geekbench стало известно, что в смартфоне установлены восьмиядерный процессор Snapdragon 660, графический ускоритель Adreno 512 и 6 ГБ оперативной памяти. Как и Galaxy A7 (2018), работает аппарат на Android 8.0 Oreo. Также есть информация об аккумуляторе ёмкостью 3 720 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 2.0.

По материалам 4PDA
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