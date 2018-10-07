Китайцы с помощью манипуляций обходят пошлины США

Китайский бизнес научился обходить торговые пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп. Компании из КНР начали изменять кодировку товаров, ввозимых в США, чтобы выдавать облагаемую пошлинами продукцию за ту, что не попадает под действие высоких тарифов. Из-за этого США недополучают по $550 млн таможенных доходов в год.

Бизнес, связанный с обходом американских пошлин, расширяется одновременно с повышением тарифов. Это подрывает усилия США оградить американский бизнес от иностранной конкуренции.

Каждый товар, который ввозится в США из другой страны, маркируется 10-значным кодом. На данный момент существует 18 927 таких кодов. Для части из них в США действуют 10%-ные и 25%-ные пошлины, другие пошлинами не облагаются. Суть манипуляций сводится к тому, что импортеры выдают одни товары за другие и тем самым экономят на выплате пошлин.

По мере развития торгового конфликта между двумя странами новый способ обхода пошлин начал конкурировать с доставкой товаров через третьи страны с целью снижения издержек. Тем не менее этот способ также пользуется популярностью. Китайские компании могут сначала перевезти товар в Малайзию или Сингапур, получить там документ, что изделие якобы сделано в этой стране, а затем отправить товар в США под видом малайзийской или сингапурской продукции.