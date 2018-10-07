Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 178 0

Китайцы с помощью манипуляций обходят пошлины США

Китайцы с помощью манипуляций обходят пошлины США

Китайский бизнес научился обходить торговые пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп. Компании из КНР начали изменять кодировку товаров, ввозимых в США, чтобы выдавать облагаемую пошлинами продукцию за ту, что не попадает под действие высоких тарифов. Из-за этого США недополучают по $550 млн таможенных доходов в год.

Бизнес, связанный с обходом американских пошлин, расширяется одновременно с повышением тарифов. Это подрывает усилия США оградить американский бизнес от иностранной конкуренции.

Каждый товар, который ввозится в США из другой страны, маркируется 10-значным кодом. На данный момент существует 18 927 таких кодов. Для части из них в США действуют 10%-ные и 25%-ные пошлины, другие пошлинами не облагаются. Суть манипуляций сводится к тому, что импортеры выдают одни товары за другие и тем самым экономят на выплате пошлин.

По мере развития торгового конфликта между двумя странами новый способ обхода пошлин начал конкурировать с доставкой товаров через третьи страны с целью снижения издержек. Тем не менее этот способ также пользуется популярностью. Китайские компании могут сначала перевезти товар в Малайзию или Сингапур, получить там документ, что изделие якобы сделано в этой стране, а затем отправить товар в США под видом малайзийской или сингапурской продукции.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина