Глава Alibaba возглавил рейтинг самых богатых жителей Китая

Основатель и глава группы компаний, занимающихся бизнесом в Интернете, Alibaba Group 54-летний Ма Юнь (также известный как Джек Ма) второй раз за последние четыре года возглавил список самых богатых жителей Китая по версии китайского делового издания Hurun (китайский аналог Forbes).

Как говорится в опубликованном в среду юбилейном, 20-м ежегодном рейтинге, его состояние за год выросло на 35% и оценивается в 39,1 млрд долларов США.

Вторую строчку рейтинга занял председатель правления крупной девелоперской компании Evergrande 60-летний Сюй Цзяинь. Его личное состояние сократилось на 14% до 36,2 млрд долларов США. Замыкает тройку лидеров Ма Хуатэн (также известный как Пони Ма), возглавляющий крупнейший в Азии телекоммуникационный гигант Tencent. Его активы составители рейтинга оценили в 34,8 млрд долларов.

Количество долларовых миллиардеров в Китае за прошлый год сократилось на 27 человек – до 620.

Как отмечает Hurun, в этом году до рекордных показателей возросла доля женщин — к ним относятся почти треть участников рейтинга — 28,7%. Большинство миллиардеров занимаются бизнесом в сфере производства, недвижимости, инвестиций и IT. Средний возраст участников составил 55 лет, что на год больше по сравнению с 2017 годом.

Рейтинг 2018 LEXUS Hurun China Rich List публикуется с 1998 года. Минимальной границей для попадания в список его участников является состояние в 2 млрд юаней (около 290 млн долларов США).