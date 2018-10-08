Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 12 0

Робота научили кататься на скейтборде и роликах

Робота научили кататься на скейтборде и роликах

Японские инженеры научили двуногого человекоподобного робота сохранять равновесие, передвигаясь на скейтборде и роликовых коньках. Разработка была представлена на конференции IROS 2018.

При создании сухопутных роботов можно выделить два крупных направления со своими достоинствами и недостатками — колесные и ходячие роботы. Колесные роботы имеют значительное преимущество в скорости, а ходячие способны преодолевать препятствия, такие как лестницы или завалы. Некоторые разработчики пытаются совместить оба типа движений и создают двуногих или четвероногих роботов с колесами.

Однако практически во всех этих проектах применяются активные колеса с моторами, благодаря чему во многих случаях для поддержания баланса им достаточно лишь управлять вращением моторов в колесах. Инженеры из Токийского университета под руководством Масаюки Инабы (Masayuki Inaba) решили гораздо более сложную задачу и научили двуногого робота двигаться на устройствах с пассивными колесами, таких как скейтборд и роликовые коньки.

Эта задача отличается не только от управления активными колесами, но и от обычной ходьбы, потому что во время обычной ходьбы при постановке ноги робот может поставить ее под некоторым диапазоном углов, находящихся внутри конуса, ширина которого зависит от трения между ногой и поверхностью. Если угол постановки ноги лежит внутри этого конуса, то контакт будет стабильным. В случае с ездой на скейтборде или коньках трение в месте контакта ноги с поверхностью можно рассматривать как анизотропное, поэтому пространство стабильного контакта уже описывается не конусом, а треугольником, плоскость которого перпендикулярна направлению движения колес.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина