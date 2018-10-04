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В Украине задумались о запрете строительства скоростных трасс через населенные пункты

В Украине задумались о запрете строительства скоростных трасс через населенные пункты

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства изучает возможность запрета на строительство новых скоростных трасс (дорог 1-й категории – с четырьмя и более полосами движения) через населенные пункты. Данной нормой министерство может дополнить Государственные строительные нормы (ГСН).

Об этом сообщили в министерстве.

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Отмечается, что строительство скоростных трасс, проходящих через населенные пункты, сейчас является довольно распространенной практикой.

При этом такой подход негативно влияет на безопасность жителей и на экологическую ситуацию в населенном пункте.

По материалам НВ
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