Компания SpaceX успешно запустила и посадила ракету Falcon 9 в рамках 62 запуска этого носителя. Это была также 12 успешная наземная посадка для компании и первая на побережье Калифорнии.

Как сообщает Новое время, до сих пор все наземные посадки SpaceX проводились на мысе Канаверал, штат Флорида, самой загруженной стартовой площадке компании. Запуск ракеты состоялся в Калифорнии в понедельник в 05:21 по Киеву – в США это был вечер воскресенья. В 05:30 первая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на место запуска.

Ракета вывела в космос аргентинский спутник SAOCOM-1A. Он принадлежит Аргентинскому космическому агентству и предназначается для радиолокационного наблюдения за Землей. Спутник массой более полутора тонн будут использовать для мониторинга состояния окружающей среды. Запуск SAOCOM-1A переносился по разным причинам дважды: 28 сентября и 6 октября.

В компании Илона Маска SpaceX ранее назвали имя первого в истории Земли космического туриста, которому предстоит совершить виток вокруг Луны. Итак, пионером станет японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава.

42-летний Юаку Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, с помощью которого можно заказать одежду, произведенную по индивидуальным меркам. Маэдзава является одним из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала Forbes, его капитал составляет около $3 млрд. Бизнесмен утверждает, что такой полет всегда был его мечтой.