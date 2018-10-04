Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,7%.

​Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,27 грн до 28,08 грн (-0,7%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании«Укрдилинг», за это же время снизились с 28,210/28,240 до 28,090/28,115 (-0,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,97/28,25 до 27,95/28,19(-0,1%/-0,2%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого снижения продажи по сравнению с покупкой.

Среднесрочно, с начала сентября курс доллара к гривне стабилизировался, и остается в «боковике» с диапазоном 28,0-28,5 грн.

​На начавшейся неделе Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, ожидает умеренного снижения курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн”, – прогнозирует эксперт.