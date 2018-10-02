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Нацбанк Польши купил 9 тонн золота

Нацбанк Польши купил 9 тонн золота

Летом 2018 года Национальный банк Польши закупил 9 тонн золота. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда, передает Financial Times со ссылкой на польский Нацбанк.

Сообщается, что золото было закуплено двумя траншами: две тонны в июле и семь тонн в августе. По данным издания, это первая закупка золота государством-членом ЕС, начиная с 1998 года. Помимо этого в МВФ отметили, что в этом году центральные банки закупили 264 тонны золота.

В этом году под давлением сильного доллара и растущей доходности по облигациям США цена на золото упала на 10%. Авторы доклада консалтингового агентства Macquarie Group Ltd. обращают внимание на то, что инвесторы постепенно теряют интерес к вложению ресурсов в золото и другие драгоценные металлы, однако, для центральных банков золото становится все более привлекательным альтернативным валюте депозитом.

К слову, Польша хранит свои золотые запасы в Лондоне в подземельях Банка Англии. В настоящее время в распоряжении Национального банка Польши 112,3 тонны золота.

По материалам УБР
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