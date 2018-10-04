Миллионный грузовик Volvo получил необычную комплектацию

В этом году флагманский грузовик Volvo FH от компании Volvo Trucks отмечает свой 25-летний юбилей. Эта модель стала одной из самых успешных моделей грузовых автомобилей в транспортной отрасли за всю историю. И вот сейчас она преодолела новый рубеж в своей истории. 19 сентября президент Volvo Trucks Клаэс Нильсон торжественно передал миллионную грузовик Crimson Pearl Volvo FH 25 Year Special Edition счастливому покупателю на выставке IAA в Ганновере, Германия.

«Мы пользуемся грузовыми автомобилями Volvo с 1976 года и не можем не отметить постоянное развитие модели Volvo FH. Мы с самого начала понимали, что выбрали бренд, который смотрит только в будущее. На наш выбор повлияла не только рентабельность грузовика Volvo FH с ее высокоэффективной коробкой передач и мощным двигателем, нас также поразили комфорт для водителя и системы безопасности. Все это является выдающимся достижением инженеров, над ней работавших», – говорит Марк Рейнхард, владелец и CEO компании Gesuko, занимающейся рефрижераторными перевозками, центральный офис которой находится в г. Бад-Херсфельд в 200 км от Ганновера.

Автотранспортный парк компании Gesuko полностью состоит из грузовых автомобилей Volvo, и сейчас компания с радостью принимает это новое пополнение. Грузовик Crimson Pearl Volvo FH 25 Year Special Edition имеет сверхвысокую спальную кабину, оснащен системой предупреждения лобового столкновения и системой динамического управления Volvo.