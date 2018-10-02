МВФ рассказал о последствиях кризиса 2008 года

Спустя десять лет после мирового финансового кризиса 2008 года большинство стран так и не сумели достичь докризисных объемов производства.

Об этом говорится в обзоре Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы мировой экономики».

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По данным специалистов, кризис также негативно повлиял на уровни рождаемости, миграцию и на неравенство в доходах.

Меньше всего пострадали те страны, чьи банки «подвергались более эффективному регулированию и надзору», а также государства, финансы которых «находились в более благополучном положении», пишет МВФ.

«Среди экономик, которые в 2007–2008 годах пережили банковский кризис, примерно в 85% объем производства все еще ниже докризисного тренда. Этот показатель ниже (приблизительно 60%) для группы, которая в 2007–2008 годах банковского кризиса не испытала»,— утверждают аналитики.

Из-за кризиса во многих странах более резко стали снижаться уровни рождаемости. В будущем это приведет к падению численности рабочей силы, уверены в МФВ. Помимо этого у стран с развитой экономикой снизились коэффициенты чистой миграции (иммиграция минус эмиграция).

«Неравенство доходов, по-видимому, увеличилось, особенно там, где снижение объема производства и занятости после кризиса было значительным. В некоторых случаях увеличение неравенства после кризиса усилило уже существовавшие до кризиса тенденции и, скорее всего, способствовало разочарованию в традиционных политических партиях, а также протекционистским настроениям»,— считают аналитики.

Тяжесть последствий кризиса зависела и от того, какие меры страны приняли как до финансового краха, так и сразу после. В частности, введенные некоторыми странами строгие ограничения в годы перед кризисом (например, лимиты на способность банков выпускать ссуды и заниматься ценными бумагами) уменьшили вероятность банковского краха в 2007–2008 годах. Кроме того, снизить нанесенный производству ущерб помог гибкий обменный курс.

МВФ уточняет, что ряд стран приняли «беспрецедентные и исключительные меры» для поддержки экономики после кризиса, в их числе — банковские гарантии и вливания капитала, что помогло уменьшить потери объема производства. «Способность реагировать на следующий кризис в решающей мере зависит от преодоления таких побочных эффектов от исключительных мер политики в течение последних десяти лет»,— подчеркнули специалисты.