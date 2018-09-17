МВФ подвел итоги работы миссии в Украине

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман сделал заявление о работе миссии в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе представительства МВФ в Украине.

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“В течение двух последних недель у миссии МВФ были конструктивные дискуссии с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также о возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Соответствующие обсуждения продолжаются”, – сказал он.

В четверг глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что МВФ продолжит переговоры с украинским правительством о содействии реформам и возможной финансовой поддержке и после окончания работы миссии Фонда в Киеве.

“У меня нет информации о переговорах, которые все еще продолжаются”, – сказал он.

Миссия Международного валютного фонда, как и планировала, начала свою работу в Киеве 6 сентября.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долларов, из которых Украина получила 8,7 млрд долларов, заканчивается весной 2019 года. В Национальном банке прогнозировали получение в этом году от МВФ 1,9 млрд долларов.