Эксперт объяснил, для чего России дедолларизация

Дедолларизация нужна для стабилизации рубля и развития экономики.

Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, он продвигает эту идею «лет 15».

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«Не исхожу из политических целей, а исключительно из соображений того, что более широкое использование рубля и использование российских площадок дает больше бизнеса российским банкам, повышает конкурентные условия, способствует более стабильному развитию нашей валюты, спрос на рубли будет более высокий»,— говорит Костин.

При этом он считает, что полный отказ России от доллара — это утопическая идея.

«Нельзя ‘‘пугать народ’‘ полным уходом от доллара. Это невозможно сделать, это утопически. Я же реалист, я работаю в банковском секторе. Поэтому, конечно, никто доллары в России не будет запрещать, их ограничение — это абсолютно четкая позиция нашего руководства. Население может спать спокойно, особенно если деньги в банке»,— добавляет он.