Airbus планирует производить самолеты из искусственной паутины

Европейский авиаконцерн Airbus заключил соглашение с немецкой компанией AMSilk о совместной разработке новых авиационных композиционных материалов, в основу которых ляжет искусственная паутина.

Новые материалы планируется использовать в конструкции пассажирских самолетов, в первую очередь – новых версиях лайнера Airbus A350.

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К слову, технология по производству искусственной паутины существует далеко не первый год – компания AMSilk разработала ее в начале 2010-х годов. Производят ее ГМО-бактерии, в ДНК которых встроен ген паука.

Airbus и AMSilk предполагают, что если по итогам исследований удастся создать композиционный материал на основе паутины, и он будет соответствовать всем требованиям по прочности, износостойкости и упругости, то из него можно будет делать легкие элементы конструкции. И они будут легче современных композиционных материалов из углеволокна.